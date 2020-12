Peter Handke

Les Cabanes du narrateur. Œuvres choisies

Vie et Œuvre par Léocadie Handke

Trad. de l'allemand (Autriche) par Anne Gaudu, Georges-Arthur Goldschmidt,

Marc de Launay, Olivier Le Lay et Claude Porcell. Préface de Philippe Lançon

Collection Quarto, Gallimard

Publication date: 12-11-2020

1152 p. — ISBN : 9782072889493

Ce volume contient :

Les frelons - L'angoisse du gardien de but au moment du penalty - Le malheur indifférent - L'heure de la sensation vraie - La femme gauchère - Lent retour - La leçon de la Sainte-Victoire - Le recommencement - Essai sur le juke-box - Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille - Lucie dans la forêt avec les choses-là - La Grande Chute - Conférence du Nobel.

Depuis cinquante ans, Peter Handke bâtit une « œuvre influente qui explore les périphéries et la spécificité de l’expérience humaine ». Embrassant toutes les formes de la littérature, elle présente comme constante une fidélité à ce qu’il est, c’est-à-dire un homme de lettres, un promeneur dont la création ne peut prendre forme que grâce à la distance propice, paradoxalement, à une plongée dans l’intériorité des personnages, à la description imagée et vivante de la nature, à l’attention au quotidien.

Pierre angulaire du patrimoine littéraire d’Europe centrale, servie par un style tranchant et unique, cette écriture se définit par le besoin de raconter — faux départs, difficiles retours, voyages, etc. — la recherche d’une propre histoire, de la propre biographie de l’auteur qui se fond dans ses livres : « Longtemps, la littérature a été pour moi le moyen, si ce n’est d’y voir clair en moi, d’y voir tout de même plus clair. Elle m’a aidé à reconnaître que j’étais là, que j’étais au monde. »

Cette édition Quarto propose au lecteur de suivre le cheminement de l’écrivain à travers un choix qui comprend des récits qui l’ont porté sur le devant de la scène littéraire dans les années 1970-1980 comme d’autres textes, plus contemporains, imprégnés des paysages d’Île-de-France, et reflets de son écriture aujourd’hui. Et, le temps d’une lecture, de trouver refuge dans l’une de ses cabanes.

