"La plume en l'absence". Le devenir familier de l'épître en vers dans les recueils imprimés de poésie française (1527-1555)

Pauline Dorio

Droz, coll. "Travaux d'Humanisme et Renaissance", 2020.

98.00 CHF

ISBN : 978-2-600-05997-8

Entre 1527 et 1555, l’affermissement de l’épître en vers à l’intérieur du champ poétique français se produit par le biais d’une « familiarisation » favorisée par le contexte éditorial des recueils d’auteur. Ce livre se donne pour but d’interroger une telle transfiguration. L’itinéraire du genre dévoile tout d’abord qu’aux balbutiements imprimés de l’épître (1527-1532) succède une période d’hégémonie éditoriale du modèle familier (1532-1549), avant que la diffusion de l’épître ne soit corrélée à la défense d’une poétique « marotique » (1549-1555). La deuxième partie examine les représentations de l’épître personnelle, qui exhibe sa modestie par la revendication d’un intertexte récent, l’©laboration d’un decorum marginal et la mise en œuvre d’une poétique du sermo. Articulant les approches matérielle et poétique, la troisième partie montre comment la dispositio des sections d’épîtres fait surgir la singularité débordante d cette nouvelle poétique épistolaire.

TABLE DES MATIÈRES

NOTE SUR L’ORTHOGRAPHE ET LES CITATIONS LISTE DES ABRÉVIATIONS INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE L’ITINÉRAIRE D’UN GENRE Le recueil d’auteur, lieu de façonnage d’un nouveau paradigme épistolaire

Chapitre premier. 1500-1527 – DANS L’OMBRE DE L’HÉROÏDE La naissance imprimée de l’épître française : les Héroïdes d’Ovide traduites par Octovien de Saint-Gelais L’héroïde, un succès d’édition Vers une diversification du modèle épistolaire

Chapitre II. 1527-1532 – PREMIÈRES DIFFUSIONS IMPRIMÉES DE L’ÉPÎTRE PERSONNELLE Le précédent Cretin Balbutiements d’un modèle éditorial L’Adolescence clementine (1532) : le parti-pris de l’épître personnelle

Chapitre III. 1532-1549 – L’HÉGMONIE DU MODÈLE FAMILIER Les recueils d’auteur dans les années 1530-1540 : analyse d’une mode éditoriale Présence du modèle familier dans les « recueils personnels amoureux » Hors du recueil d’auteur : place et fonction de l’épître famiière

Chapitre IV. LES ANNÉES 1550 – ENJEUX GÉNÉRATIONNELS ET POÉTIQUES AUTOUR DE LA DIFFUSION IMPRIMÉE DE L’ÉPÎTRE Remarques introductives sur Les Epistres morales et familieres du Traverseur (1545) Présence des épîtres dans les plaquettes et les anthologies Dans les recueils d’auteur, le genre épistolaire éclipsé La diffusion imprimée d’épîtres inédites, un geste polémique

DEUXIÈME PARTIE UN GENRE EN REPRÉSENTATION La réalisation du genre épistolaire dans les recueils imprimés d’épîtres : affirmation de la parole poétique et dignité de l’épître familière

Chapitre V. LE RAPPORT AUX PUISSANTS Pratique de l’épître et carrière poétique Les « lieux » marginaux de l’épître

Chapitre VI . LES MODÈLES Horace ou la transmission ratée Les ressources de l’art épistolaire La revendication de « l’exception épistolaire »

Chapitre VII. ÉPÎTRES ET QUERELLES Le traitement éditorial des épîtres de querelle : paradoxes d’un corpus À l’épreuve de la querelle, une délimitation familière de l’épître Défense et illustration d’une éthique épistolaire

TROISIÈME PARTIE POÉTIQUE DU RECUEIL L’économie des séries d’épîtres imprimées : la dispositio au service d’une poétique épistolaire de la familiarité

Chapitre VIII. L’EXISTENCE (RE)CONSTRUITE DU POÈTE Les Divers Rapportz d’Eustorg de Beaulieu : itinéraire d’un poète voyageur Les recueils de jeunesse de François Habert : focus sur un auteur en formation

Chapitre IX. LA DISPOSITIO ÉPISTOLAIRE, MODÈLE DE SOCIABILITÉ La Poësie Françoise de Charles de Sainte-Marthe : à la recherche d’une harmonie évangélique Les « treize epistres plaisantes, joyeuses et serieuses » de Roger de Collerye ou le voeu de la transparence épistolaire

Chapitre X. LE SURGISSEMENT DE LA FAMILIARITÉ Détournements d’une dispositio rigide D’un modèle, l’autre : Les Epistres morales et familieres du Traverseur L’effet de désordre dans les sections épistolaires des Ruisseaux de Fontaine

CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE INDEX DES NOMS INDEX DES ÉPÎTRES