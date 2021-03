André Gide et la Grande Guerre. L'émergence d'un esprit européen

Paola CODAZZI

Droz 2021

45 CHF

296 p.

ISBN-13: 978-2-600-06233-6

DESCRIPTION:

La Grande Guerre est pour Gide un temps de transformation. Il s’agit d’abord d’aider les réfugiés des territoires envahis, puis de trouver une juste distance par rapport au présent, pour commencer à penser le futur. Dans le tumulte général, l'écrivain entrevoit les prémisses d’une Europe de la culture où la diversité travaille au profit de l’unité. Au cours des années vingt et trente, assumant le rôle de témoin que la postérité a retenu, il fréquente les élites intellectuelles, multiplie les voyages et les échanges, œuvrant à l’entente entre les pays. S’il ne s’investit pas dans les nombreuses initiatives publiques qui voient alors le jour, son influence ignore les frontières et son œuvre marque le XXe siècle. De son Journal autant que de ses articles critiques, sans oublier ses fictions, naît une réflexion originale sur l’individu plutôt que sur les institutions. Ce livre en éclaire les différents aspects et invite en même temps à s’interroger sur le rôle que Gide attribue à l’homme de Lettres dans la société.

TABLE DES MATIÈRES:

AVANT-PROPOS



INTRODUCTION



CHAPITRE PREMIER. ÉCRIRE LA GUERRE : LE JOURNAL



CHAPITRE II. DE L’ÉVÉNEMENT À L’IDÉE



CHAPITRE III. L’EUROPE EN MOUVEMENT. RÉSEAUX ET VOYAGES



CHAPITRE IV. IDENTITÉ FRANÇAISE ET IDENTITÉ EUROPÉENNE : ÉQUILIBRE ET DIVERSITÉ



CHAPITRE V. L’EUROPE GIDIENNE ET SES REPRÉSENTATIONS



CONCLUSION



BIBLIOGRAPHIE



INDEX DES NOMS

