Autoportraits cachés

Pascal Bonafoux

Seuil, 2020

Date de parution 15/10/2020

39.00 € TTC — 240 p. — EAN 9782021438857

Les titres affichés de certaines œuvres ne disent pas tout du sujet. Ils passent sous silence que, parfois, le peintre s'est glissé dans la scène qu'il a représentée. Dans la toile, se cache un autoportrait.

C’est ainsi que, par exemple, Botticelli « assiste » à L’Adoration des Mages, que El Greco est présent lors de L’Enterrement du comte d’Orgaz, comme Vélasquez l’est à Bréda le 5 juin 1625 lorsque le ville capitule… Ingres quant à lui se représente derrière Jeanne d’Arc dans la cathédrale de Reims lors du sacre du Charles VII. Or ce sacre a eu lieu le 17 juillet 1429. Ingres a achevé sa toile en 1854… Singulier et très anachronique jeu de cache-cache.

Rassembler des œuvres de Michel-Ange et de James Ensor, de Memling et de Véronèse, de Rembrandt et de Masaccio, de Dürer et de Raphaël, de Ghirlandaio et de Dali, c’est devoir s’interroger sans cesse sur la, les raisons qui ont conduit les uns et les autres à vouloir se représenter ainsi. Pour quelle raison, par exemple, Michel-Ange fait-il le choix de se représenter dans le Jugement dernier de la chapelle Sixtine comme la peau écorchée de saint Barthélémy ? Pourquoi Van Eyck fait-il le choix de n’être qu’un reflet dans le miroir convexe accroché derrière les Arnolfini et un autre reflet sur le bouclier de saint Georges dans La Vierge au chanoine Van der Paele ? Max Ernst au XXème siècle, comme Rubens au XVème, ont-ils les mêmes raisons de se représenter entourés d’amis ? Pourquoi Rembrandt se représente-t-il parmi les bourreaux qui dressent la croix sur laquelle le Christ vient d’être cloué ?

Une invitation passionnante, éclairante et sans précédent qui permet de mettre en évidence les songes et les ambitions des plus grands peintres de l'histoire de l'art.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…