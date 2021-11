* On sent les choses. Peut-être qu’il n’y pas lieu d’être précisément fixé, à leur sujet. » Eh bien si, tout de même ! C’est du moins ce que laisse entendre ce récit d’apprentissage, où l’on verra comment la curiosité d’un enfant pour des panneaux de signalisation le conduit, jeune homme, à la philologie romane et au « parler pointu » des amphithéâtres parisiens – avant de croiser finalement le souvenir d’Attila, inattendu, certes, dans ces paysages du bas-pays corrézien ! La quête du sens des mots est aussi quête de soi : elle ramène Pierre Bergounioux aux choses de l’enfance.



Photographies de Marc Deneyer

*

