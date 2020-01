François

Pierre Bergounioux

éditions Fario

Collection Théodore Balmoral

72 pages - 12,50 €

EAN : 9791091902533

Sortie le 8 novembre 2019



François est le prénom d’un frère imaginaire. Un frère aîné, dont la présence tutélaire aurait permis à Pierre Bergounioux de recoudre les lambeaux épars d’une insondable origine. François est celui qui aurait su. Qui aurait été le témoin des derniers feux d’une histoire familiale déchiquetée par les deux guerres qui se sont succédées dans la première moitié du vingtième siècle.

Si les accidents géologiques, et géographiques, disposent sans ménagements de l’âme des êtres auxquels ils ont échu, ces opérations ne s’accomplissent que dans le temps, celui de l’histoire collective. Pour comprendre l’absence au monde d’un père, prendre la mesure de sa mélancolie, il a manqué à Pierre Bergounioux les quelques repères qui lui auraient permis de retisser les liens, de saisir le double enfermement où il a, dès l’abord, résidé : celui d’une province enclavée, sans réel contact avec les confins radieux des plateaux calcaires et ensoleillés du Quercy, entraperçus au sud du Limousin, d’une part, celui du mutisme radical d’un paternel que la présence d’un fils n’a jamais pu ranimer, d’autre part.

C’est donc dans les limbes que ce livre profond et émouvant se faufile, à travers les linéaments d’une ascendance tenue comme au secret et qu’il lui a fallu reconstituer à partir de quelques fragments minuscules pour continuer à vivre, à penser, à s’émouvoir, à la suite d’un homme qui y avait renoncé.

Pour la première fois sans doute, dans toute son œuvre, Pierre Bergounioux établit le détail de la conjonction funeste qui lui a fait prendre pied au bord occidental ingrat du vieux massif central, en 1949. Quantité de membres de la parentèle, jusqu’alors méconnus, invisibles, y apparaissent, comme sortis de l’ombre qui, sur quatre générations, lui ont donné le jour. Le lecteur ne sera pas fâché de voir figurer en annexe un arbre généalogique.

« C’est tard qu’on tire parti des expériences liminaires. Elles dépassent tellement notre discernement, nos courtes personnes, qu’elles restent prises dans un repli de la mémoire jusqu’à ce qu’il s’avère, un jour, qu’elles expliquent presque tout. On se demande comment on a bien pu ne pas voir ce qui crève les yeux alors qu’il faut l’avoir perdu pour s’en aviser. La conscience, qui est notre contribution amère, douteuse, fugace et lacunaire, à la réalité, nous la tirons de la perte et de la destruction. » — P. B.

Pierre Bergounioux est l’auteur d’une œuvre magistrale qui explore nos liens, imaginaires, symboliques et réels, aux conditions géographiques et historiques dont nous héritons, et auxquelles, l’esprit, pour seulement prétendre à l’existence, doit se confronter. Parmi ses récents livres : La Notice, William Blake and Co (2016) ; Raconter, William Blake and Co (2016) ; Rendre la parole - Les larrons de William Faulkner, Le Bord de l’eau (2017) ; Correspondance Pierre Bergounioux / Jean-Paul Michel, Carnets 1981-2017, Verdier (2018) ; Une terre sans art, William Blake and Co (2018) ; En vitesse, Fata Morgana (2018) ; Possibles, Æncrages & Co (2018) ; Le corps de la lettre, illustré par Jacquie Barral, Fata Morgana (2019) ; Lundi, Galilée (2019), Hôtel du Brésil, Gallimard (2019).

De Pierre Bergounioux aux éditions Fario : Deux écrivains français, essai sur Julien Gracq et Claude Simon, 2010.

