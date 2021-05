Philippe Artières

Le peuple du Larzac. Une histoire de crânes, sorcières, croisés, paysans, prisonniers, soldats, ouvrières, militants, touristes et brebis…

La Découverte

ISBN : 9782348042690

304 p.

21,00 €

PRÉSENTATION

En 1971, un plateau du sud de l’Aveyron inconnu de la majorité des Français, le Larzac, surgit dans l’actualité. Un projet d’extension du camp militaire est alors le théâtre d’une contestation menée par une centaine de paysans. Formidable laboratoire de nouveaux modes d’action, objet de convergence de luttes pendant une décennie – celles des agriculteurs, celles de la non-violence et de l’autogestion, celles également de l’Occitanie et de l’écologie – le Larzac devient un symbole de la résistance contre l’arbitraire politique.

Ces événements ne constituent pour autant qu’une partie de l’histoire de ce lieu désertique. En proposant une approche de longue durée de ce plateau calcaire, qui s’ouvre par les traces des premiers peuplements, progresse de siècle en siècle, de l’occupation romaine à l’installation des Templiers, du développement de l’industrie du cuir à celle du fromage de Roquefort, du campement des soldats réservistes au camp d’internement des membres du FLN pendant la guerre d’Algérie, c’est un peuple du divers qui apparaît au fil des pages. Un peuple composé d’humains et de brebis, de sorcières et de potiers, de bergers et de paysans, d’ouvrières et de soldats, de prisonniers et de militants…

La perspective d’histoire profonde adoptée ici montre que ce territoire-palimpseste fut tout au long de son histoire un lieu d’invention collective, une invention nécessaire pour habiter le monde et faire communauté, pour garder intacte la perspective d’une vie plus libre, solidaire et égalitaire.

Lire un extrait...

SOMMAIRE

Introduction. Devenir Larzac

Première partie - Commencements

1 - Ce serait d’abord un paysage

2 - Premiers feux

3 - Deux sépultures et quelques statues

4 - Crânes trépanés et os de mouton

Deuxième partie - À la croisée des mondes

5 - Des poteries pour tout l’Empire romain

6 - Puis les Templiers revinrent de Jérusalem

7 - « Que meurent les parpaillots ! »

8 - La vie pauvre

Troisième partie - Des brebis et des femmes

9 - Le pouvoir pastoral

10 - Le Roquefort et les cabanières

11 - Les gantières

Quatrième partie - Le temps des camps

12 - Corriger les enfants

13 - Un camp d’entraînement militaire

14 - Aguerrir les Espagnols

15 - Rééduquer les officiers allemands

16 - Assigner les Algériens à résidence surveillée

17 - Parquer les harkis « Le plateau des milles tentes »

18 - Un « petit camp » militaire

Cinquième page - La cause du causse

19 - Un renouveau menacé par une annonce

20 - Premières résistances

21 - Un jeûne, un serment et une grève

22 - Inventer l’identité et les instruments d’une lutte

23 - Détournements et désobéissances

24 - « Tous au Larzac »

25 - Quand certains doutent, que la justice s’en mêle et que Giscard ne désarme pas

26 - Dénouement ou victoire ?

Sixième partie - Nouvelles « gouvernances », nouveaux modes de vie

27 - Le lieu du monde

28 - Zone d’occupation touristique

Épilogue provisoire