La fabrique de Dante

Paola Allegretti, Michael Jakob

MétisPress, 2021

ISBN: 978-2-940563-90-6

Date de publication: 2021-09-10

Nombre de pages: 354

Catalogue de l’exposition éponyme qui se tiendra à la Fondation Martin Bodmer du 24 septembre 2021 au 28 août 2022, à l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri, La fabrique de Dante célèbre avec faste le grand poète toscan.

Richement illustré, le volume présente huit essais de spécialistes internationalement reconnus. Il contient une notice scientifique sur chacun des quatre-vingt-dix objets exposés et témoigne de la qualité exception­nelle de la collection réunie par Martin Bodmer sur Dante. Le catalogue suit le parcours de l’exposition qui s’ouvre avec la Fortune de Dante, se poursuit avec la Bibliothèque de Dante(à savoir les textes qui ont influencé le poète), une section dédiée à 24 Éditions de Dante manuscrites et imprimées et se termine avec L’image de Dante, qui présente notamment deux chefs-d’œuvres de Botticelli et un tableau de Gustave Doré récemment entré dans la collection de la Fondation Martin Bodmer.

L’ouvrage a pour ambition d’offrir au lecteur un aperçu de l’œuvre dantesque, de son contexte culturel ainsi que de son influence au fil des siècles. Il s’éloigne du discours traditionnel sur l’auteur, souvent figé dans une pose trop célébrative, et enrichit considérablement la réception francophone de Dante.

Un extrait calameo est disponible en suivant ce lien.