Ovide, Pénélope à Ulysse et autres lettres d’amour de grandes héroïnes antiques

Trad. du latin par Théophile Baudement

Édition de Jean-Pierre Néraudau

Gallimard, Folio, 2021

Pénélope à Ulysse, Briséis à Achille, Phèdre à Hippolyte, Didon à Énée... Dans ce recueil de lettres fictives, dix grandes héroïnes antiques s'adressent, éplorées, à l'homme qu'elles aiment mais qui est absent ou les a délaissées. Attente, désespoir, jalousie : Ovide déplie là, avant son Art d'aimer, le motif de la blessure amoureuse et sonde avec lyrisme les affres de la passion.



« L'amour exerce d'autant plus d'empire qu'on le connaît plus tard : je brûle intérieurement ; je brûle, et une blessure secrète fait saigner mon cœur.»

Textes extraits de Lettres d'amour. Les Héroïdes

