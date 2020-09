Ovide, Les Métamorphoses

Traduction de Marie Cosnay

Le Livre de Poche, 2020

600 pages

8,20 €

ISBN : 9782253240457

Œuvre majeure de la littérature mondiale, Les Métamorphoses rassemble en près de 12 000 vers le récit des métamorphoses des dieux et des héros, depuis le chaos originel jusqu’à la mort de Jules César. Ovide pioche dans l’immense répertoire des mythologies grecques et romaines et recompose sa propre épopée pour raconter le monde : Icare trop près du Soleil se brûlant les ailes ; Daphné se transformant en laurier pour fuir Apollon ; Orphée descendant aux Enfers pour retrouver sa femme Eurydice… Ces histoires mythiques irriguent encore de nos jours la littérature et la culture occidentale. Dans une nouvelle traduction, Marie Cosnay nous donne à lire le texte d’Ovide comme un immense roman d’aventures.

Magique est la dernière métamorphose des Métamorphoses, sous la nouvelle apparence que leur confère la traduction remarquable de Marie Cosnay. Bertrand Leclair, Le Monde.

Préface d’Hélène Vial.

Postface de Marie Cosnay.

Traduit du latin par Marie Cosnay.

