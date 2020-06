Ôoka Shôhei, Mon Stendhal

Traduction et édition critique par Julie Brock. Préface de Philippe Berthier. Postface de Cécile Sakai

Paris : Honoré Champion, coll. "Littérature étrangères", 2020.

EAN 9782745352712.

486 pages

75 EUR.

Présentation de l'éditeur :

De 1933 à 1988, Ôoka Shôhei a lu quasiment toute la critique stendhalienne publiée en France et au Japon. Dans Mon Stendhal, il dresse une histoire de la réception de Stendhal, mais une histoire dans laquelle il s'attache à rendre compte de l'interprétation de chacun des critiques et visant à élucider l’énigme de l'amour suscité par la lecture des œuvres littéraires. À travers ce prisme, le lecteur pourra appréhender l’évolution de la critique et de la pensée littéraires dans le Japon du xxe siècle, découvrir en filigrane les fondements de la pensée romanesque d'Ôoka Shôhei, et interroger son propre rapport à la littérature sous l’angle singulier de l'amour qu’il porte lui-même à ses auteurs d'élection.

Julie Brock est professeur à l’Institut de Technologie de Kyôto. Spécialiste en esthétique, en littérature japonaise, en littérature comparée et en traductologie, elle vit et travaille au Japon depuis une trentaine d’années. Elle a dirigé plusieurs équipes de recherche et publié de nombreux travaux. En présentant au public français ce témoignage d’un grand écrivain à propos d’un autre, elle apporte un document indispensable aux chercheurs en littérature japonaise moderne et contemporaine, aux chercheurs en études stendhaliennes, à ceux qui s’intéressent à la question du roman, et de manière générale, à tous les amoureux de la littérature.

Table des matières