Madame de Valmont, l’alter ego de l’auteur, laisse cette correspondance privée et fictive pour que ses lecteurs puissent juger de l'injustice dont elle a été victime. Ces lettres révèlent la duplicité et le caractère profondément ludique de Madame de Valmont. Derrière l'évocation du comportement injuste d'un père envers sa fille, se profile l'activité volontiers intrigante de celle qui écrit. Couvert par l’anonymat, celle-ci joue le rôle de plusieurs séductrices auprès de son demi-frère, le Marquis de Flaucourt, qu'elle prétend vouloir ramener à la raison et au bon sens.

Derrière le masque de l’« Inconnue », une jeune femme que son demi-frère a rencontré lors d’un bal et dont il s’est tout de suite entiché, Madame de Valmont tente d’éloigner le marquis d’une ancienne amante et de La Fontaine. Cet échange de lettres savoureux dévoile la malice de Madame de Valmont et l’affection qu’elle porte à son frère malgré la singularité de leur relation et l’opprobre dont la jeune femme et sa mère sont victimes.

À travers l'intrigue de ce roman, on découvre un autre visage de l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.