Dans ce texte inclassable, à mi-chemin entre l'essai et la pièce de théâtre, Olivier Py questionne «Hamlet» et son apport à la pensée occidentale du XXème siècle. Il lui octroie une forme vivante, celle du dialogue socratique, en associant ses réflexions à celles des personnages de la pièce et à celles de Freud, Derrida, Wittgenstein, Heidegger, Lacan et tant d'autres.

L'auteur y aborde entre autres la question de la traduction, de la modernité, du langage, de la mort, de la métathéâtralité et de l'Histoire. En toute impunité, il fait du personnage d'Hamlet notre contemporain et le dépositaire de toutes les interrogations éthiques. Dans cette exégèse de la pièce la plus connue du répertoire mondial, la tentative encyclopédique de déplier toutes les thématiques philosophiques n'en reste pas moins une aventure ludique. Hamlet demeure à la fois une énigme et un accélérateur de particules existentielles.