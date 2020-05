Don Juan

précédé de Le Double

Otto Rank

S. Lautman (Traducteur)

Petite Bibliothèque Payot

EAN: 9782228925471

Parution: février, 2020

240 pages

Nous pensons tous avoir une part d’ombre, un autre que soi contre lequel il faut lutter. De qui ou de quoi avons-nous vraiment peur ? Entre psychanalyse et littérature, les deux essais classiques d’Otto Rank publiés ici, « Le Double » (1914) et « Don Juan » (1922), étudient, l’un, le thème du dédoublement de la personnalité, le mythe du jumeau, la croyance en l’immortalité du moi, et l’autre, à partir de réflexions sur l’opéra de Mozart, la série des incarnations artistiques de Don Juan.

