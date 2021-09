Olivier Lumbroso, La bête humaine

Presses Sorbonne Nouvelle

Coll. "Un auteur, une oeuvre"

Parution 2021

280 p. – 13.50€ – 978-2-37906-065-6

Publié en 1890, La Bête humaine, dix-septième volume des Rougon-Macquart, relève le défi d’une écriture des limites. Comment le naturalisme fondé sur l’observation du réel aborde-t-il le monde indicible de la folie ? Comment le roman parvient-il à entrelacer trois thèmes – la vie du rail, la justice et la criminalité – sans affaiblir sa construction ? Tandis que l’attaque antinaturaliste s’amplifie après le Manifeste des Cinq contre La Terre, comment Zola répond-il à la crise du roman, imprégnée du déclinisme fin-de-siècle ?

Les désirs de « la bête humaine » ont fasciné Zola dès 1866, mais ce roman préfreudien, au-delà des drames de sang, est hanté par des questions sans réponse sur le Sexe et la Mort. Poème de la ligne, il impose un voyage au pays des symboles mortifères rehaussés jusqu’au mythe, celui de la Machine, de la Fêlure et de la Catastrophe, sans cesser d’interroger les dessous de la civilisation, lesquels dévoilent qu’il n’est pas d’humanité qui ne participe de l’inhumanité qu’elle déchaîne.

Cet essai aborde le roman le plus sombre d’Émile Zola et sans doute l’un des plus modernes, dont le titre aurait pu être : L’Inconscient. Le lecteur découvre avec le travail de l’écrivain et sa biographie, replacés dans le moment de la Belle Époque, la genèse tortueuse de La Bête humaine. Il pénètre au cœur de sa composition et de son anthropologie romanesque, découvre sa poétique de la vitesse et de l’énergie. Un bilan critique expose la réception du roman, de sa parution jusqu’à nos jours; il est accompagné d’une bibliographie sélective.

