Olivier Lugon, Nicolas Bouvier iconographe

Genève : Bibliothèque de Genève & Gollion, Infolio, 2020.

EAN 9782884746953

160 p.

Prix 32CHF

Présentation de l'éditeur :

Célèbre comme écrivain du voyage, Nicolas Bouvier (1929-1998) a eu pendant la plus grande partie de sa vie pour activité principale celle d’iconographe, courant moins les routes lointaines que les bibliothèques, les musées et les archives pour y dénicher des images. Du début des années 1960 à l’orée d’Internet, il prend une part active à l’essor et à la reconnaissance d’un métier qui pendant un demi-siècle aura constitué un maillon essentiel de la fabrique de l’édition illustrée.

Le présent ouvrage rappelle l’importance de ce travail pour l’écrivain, dont les services de documentaliste vont bientôt nourrir des projets éditoriaux personnels et une activité d’historien des images populaires. Le récit de son parcours remet en lumière le rôle majeur joué par les bibliothèques dans la conservation et la diffusion des images, l’inventivité visuelle des clubs de livres et des grandes encyclopédies illustrées des années 1960, ainsi que la vivacité d’un milieu genevois particulièrement intéressé alors par les potentiels de l’image reproductible, autour de Bouvier, John Berger, Jean Mohr ou Jean Starobinski. Documenté par un fonds de 40 000 pièces conservé au Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève, son itinéraire permet de faire revivre ce que signifiait la recherche des images avant l’arrivée d’Internet et de rappeler ce que ce geste désormais si quotidien a pu porter en lui de richesses, jusqu’à devenir, dans son cas, un véritable projet esthétique, historique et intellectuel.

Ce livre répond à deux questions qui sont les deux pôles des illustrations de livres : comment la documentation iconographique inspire un auteur et pourquoi les bibliothèques sont essentielles pour la sauvegarde des images.

Olivier Lugon est historien de la photographie, professeur à l’Université de Lausanne, co-directeur de la revue Transbordeur.