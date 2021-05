Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne - Bac 2022

Collection Folio+Lycée (n° 32), Gallimard, 2021

3 EUR

112 p.

ISBN : 9782072944284

« Ô femmes ! femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? » Tels sont les mots d’Olympe de Gouges qui, en 1791, prend la plume pour écrire, à la suite de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Un texte au sein duquel, si elle revendique des droits féminins irréductibles, elle tente aussi – loin de diviser femmes et hommes – de les penser ensemble sur le chemin d’une liberté partagée. Écoutons sa voix...



• Une frise chronologique historique et culturelle

• Une introduction : pourquoi lire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne au XXIe siècle ?

• Le texte intégral annoté



Des sujets pour s’entraîner à l’oral et à l’écrit du bac

• Des analyses linéaires au fil de l’œuvre

• Un commentaire de texte et une dissertation

• Des exercices de grammaire avec corrections

• Des exercices d’appropriation



Un dossier pour situer et comprendre le texte

• Une présentation de l’œuvre et d’Olympe de Gouges dans son époque

• Les mots importants de la Déclaration

• Un groupement de textes autour du parcours du bac :

Écrire et combattre pour l’égalité.

