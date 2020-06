Nouvelles antillaises du XIXe siècle : Une anthologie, Tome II.

Présentation par Barbara T. Cooper,

L'Harmattan, collection "Autrement Mêmes", 2020. EAN13 : 9782343204918.

Les œuvres rééditées dans cette anthologie sont tirées de journaux et revues imprimés en France entre 1828 et 1862 et sont le fait d’auteurs variés : d’hommes et de femmes, de Créoles blancs et de Français métropolitains, de Parisiens et de provinciaux. Prises ensemble, les nouvelles dans ce volume offrent une vision nuancée du monde antillais. Si certains textes déploient des images toutes faites et exploitent des préjugés, d’autres, partant souvent d’un point de vue idéologique contraire, insistent sur l’universalité de certains traits chez des gens de toutes les couleurs et conditions sociales. (Comprend de nombreuses illustrations.)

Sommaire

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Des auteurs et des journaux … … … viii

Le Bamboula : danses et danseurs noirs entre fascination et dénigrement ... ... ... xi

Poisons : hantise ou réalité ? … … … xviii

D(é)rives : déplacements et désorientations antillais … xxiii

Vengeances et jalousies : des corps comme point de mire littéraire ... xxvii

Fortunes … … … … … xxxiii

Conclusion … … … … … xxxv

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxxvii

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxxix

NOUVELLES ANTILLAISES DU XIXe SIÈCLE … 1

BAMBOULAS … … … … … 3

Édouard Corbière, Le Bamboula … … … 5

R. Max-Radiguet, Un bamboula à la Martinique … 9

Ad. Granier de Cassagnac, Le Bamboula et les bals de Nègres aux Antilles… 17

POISONS … … … … … 25

Xavier Eyma, Mademoiselle de Surgy … … 27

Alexandre Dumas, Le Mancenillier … … 41

Paul Féval, Les Empoisonneurs … … … 45

D(É)RIVES … … … … … 79

Eugène Chapus, Amélie et Corinne … … 81

Camille Lebrun, Octave et Timothée … … 93

Élisa Adam-Boisgontier, La Folle de la Pointe-à-Pitre … 119

VENGEANCES ET JALOUSIES … … … 129

Eugène Chapus, L’Épave … … … 131

Anonyme, Les Nègres marrons à la Guadeloupe … 153

Marie Émery, Yorcas … … … … 157

Anonyme, Blanc, rouge et noir. Les Antilles 1808 … 185

FORTUNES … … … … … 205

P. Delaporta, La Hembra … … … 207

Mathieu Guesde, Histoire américaine de la colonisation française dans les Antilles : Le Trésor ... 215

Barbara T. Cooper est professeur émérite à l'Université du New Hampshire (U.S.A.) et spécialiste du théâtre français du XIXe siècle.

Roger Little, ancien titulaire de la chaire de français de l'Université de Dublin (Trinity College), dirige la collection « Autrement Mêmes ».

Autres écrits du même auteur dans la même collection :

Nouvelles antillaises du XIXe siècle : Une anthologie (2017)

Échos de Saint-Domingue: Nouvelles du dix-neuvième siècle, t. II (2020)

Mademoiselle de Cardonne, roman d'Aristide de Gondrecourt (2020).

