Marcel Proust

De l’écolier à l’écrivain. Travaux de jeunesse (1884-1895)

Édition de Luc Fraisse

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 812, 2025.

Cet ensemble inédit de travaux scolaires et universitaires composés par le jeune Marcel Proust permet de circonscrire sa culture littéraire et philosophique. Au fil des pages, le lecteur assiste à la naissance du moraliste qui triomphera quelques années plus tard dans À la recherche du temps perdu.

