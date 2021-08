Un nouveau parcours de Master ès lettres en études théâtrales est ouvert à l’Université de Lausanne.

Ce Master comprend

- 30 crédits dans une discipline littéraire (Français, Histoire de l’art, Anglais, Allemand, Philosophie, …),

- 30 crédits de spécialisation et 30 crédits de renforcement en études théâtrales,

- 30 crédits liés à la rédaction d’un mémoire.

Ce parcours vise à apporter des connaissances théoriques et historiques sur les arts de la scène, à développer des compétences descriptives et critiques sur les productions actuelles, et à expérimenter de façon individuelle ou collective des formes de médiation, de recherche appliquée, ou de pratique réflexive sur les arts de la scène. Il comprend notamment un stage d’immersion dans une institution partenaire.

La formation en études théâtrales de l'UNIL s’adresse aux étudiant·e·s désireux d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de l’histoire et de la culture théâtrales, ou intéressés par divers métiers liés au théâtre ou à la programmation et la promotion culturelles (dramaturgie et mise en scène, médiation culturelle, enseignement, critique journalistique, politique culturelle, administration et promotion des spectacles, accompagnement et développement de projets culturels).

Plus d’informations : https://unil.ch/cet/etudes-theatrales