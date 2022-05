Nos mots et les leurs (et ceux de Carlo Ginzburg)

Que peut apporter la réflexion de l’historien, qui tente de faire parler ce "pays étranger" qu’est le passé, sur la démarche qui permettrait de tenter de comprendre l’autre, l’étranger, celui qui est en face de soi, le plus proche, ou le plus lointain ? C'est la question fondamentale que soulevait Carlo Ginzburg dans un "Nos mots et les leurs", un essai traduit par Martin Rueff et accueilli en 2013 dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula.

La seizième livraison de la revue Incidence vient offrir d’autres points de vue que celui de l’histoire – ceux de la philosophie, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie et de la linguistique, de la littérature, de la psychanalyse – pour entrer en dialogue avec Carlo Ginzburg, et poursuivre la réflexion engagée dans cet essai choisi comme texte de référence.

Rappelons que Carlo Ginzburg avait été en 2013 l'invité (et le parrain) du séminaire Anachronies animé par l'équipe Fabula à l'École normale supérieure, et dont l'Atelier de théorie littéraire conserve les archives.