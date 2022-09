La dite « Querelle des Anciens et des Modernes », une des controverses les plus médiatisées de la première modernité en Europe, a souvent été caricaturée comme opposant des réactionnaires épris d’Antiquité et de courageux pourfendeurs des autorités culturelles établies. Sous le choc de l’antique renverse cette vision en montrant comment les défenseurs de la littérature grecque classique, loin de se raccrocher à une tradition désuète, célèbrent en fait dans le monde antique une radicale altérité, peu compatible avec les normes de la bienséance et la culture de cour en vigueur sous l’absolutisme français. Ce qui choque et fait scandale dans les œuvres d’une époque reculée se trouve ainsi retourné en modèle esthétique, venant à la fois nourrir les tensions et contradictions du « classicisme » et préparer la voie aux philosophies novatrices des Lumières.

Contribution majeure à l’étude des débats littéraires et culturels de la première modernité, le livre de Larry F. Norman frappera également le lecteur non spécialiste par le caractère très contemporain de ses enjeux.

—

Table des matières

Avant-propos

Introduction : Faire l’expérience de l’Antiquité …………….. p. 3

Partie I – La sensibilité historique …………………………………… p. 14

Chapitre I : Anciens et modernes pour qui ? ……………. p. 15

Chapitre II : L’affirmation de la modernité ……………… p. 48

Chapitre III : Les voies scindées du progrès ………….. p. 68

Chapitre IV : Une Antiquité sans autorité ……………… p. 84

Partie II – Le choc ………………………………………………….. p. 99

Chapitre V : Pourquoi le scandale ? ……………………..... p. 100

Chapitre VI : Modernité et monarchie ……………………….. p. 115

Chapitre VII : La menace païenne ………………………… p. 128

Légende des deux figures reproduites ………………… p. 134

Chapitre VIII : Moralité et sociabilité …………………………. p. 143

Chapitre IX : La riposte des Anciens ………………………. p. 166

Partie III – Esthétique : Le géométrique et le sublime . p. 188

Chapitre X : Le tour de la philosophie ………………………... p. 189

Chapitre XI : L’ineffable effet …………………………………….. p. 228

Conclusion : Après la querelle …………………………………….. p. 266

Postface

Bibliographie ……………………………………………………………. p. 285

Compléments bibliographiques

Index ……………………………………………………………………...... p. 310

Remerciements …………………………………………………………… p. 318