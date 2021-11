«Le mot rare qu’on sort de sa boîte, le mot usé qu’on réinstalle dans la parole, le mot vieilli qu’on rhabille de vêtements neufs, le mot savant, le mot précieux, le néologisme, et le mot populaire, le mot d’argot, le patois, le lapsus linguæ, et le mot-bête et le mot à consonnance amusante ou obscène, et cette pauvre victime du sérieux contemporain, le généreux calembour, ce furieux appel de l’inouï, voilà qui devrait unir dans notre jugement tous les poètes qui méritent notre amitié et notre confiance.» — Noël Arnaud



Élaborée dans les années 1960 par le ’Pataphysicien Noël Arnaud avant d’être exhumée par Patrick Fréchet, cette anthologie rend compte de sept siècles de littérature nourrie de langues parodiques et inconnues, de convention ou de circonstance, d’anagrammes, glossolalies, tautogrammes, contrepèteries, boniments, incohérences ou encore parodies. Une réjouissante promenade, des poètes satiriques du Moyen-Âge aux avant-gardistes du XXe siècle, dans «le secteur clandestin de notre littérature, celui des jeux interdits».

Textes de Alphonse Allais, Altagor, Noël Arnaud, Jean Arp, Antonin Artaud, Jacques Audiberti, Hugo Ball, Giacomo Balla, Charles-Timoléon de Beauxoncles, Johann Matthäus Bechstein, Cyrano de Bergerac, Marquis de Bièvre, Maurice Blanchard, Jean-Louis Brau, Jean-Pierre Brisset, Bruscambille, Camille Bryen, Lewis Carroll, Édouard Chanal, Charles Collé, Guillaume Coquillart, Julio Cortázar, Watriquet de Couvin, Charles Cros, Robert Desnos, Christian Dotremont, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, François Dufrêne, Léon-Paul Fargue, Nolant de Fatouville, Alexandre Flan, Gabriel de Foigny, Roger Gilbert-Lecomte, Luis de Góngora, Raoul Hausmann, Gabriel Antoine Joseph Hécart, Michel Honnorat, Vicente Huidobro, Iliazd, Eugène Ionesco, Isidore Isou, Clément Janequin, Eugène Jolas, James Joyce, Théodore Koenig, Michel Leiris, Maurice Lemaître, Ghérasim Luca, André Martel, George du Maurier, Henri Michaux, Molière, Christian Morgenstern, Louis de Neufgermain, Norge, Ovide le Jeune, Marc Papillon de Lasphrise, Francis Picabia, Claude-Charles Pierquin de Gembloux, Le Chevalier de Piis, Edgar Allan Poe, Raymond Poisson, Gabriel Pomerand, George Psalmanaazaar, Raymond Queneau, François Rabelais, Roger Rabiniaux, Philippe de Rémi, Jehan Rictus, Jean de Rotrou, Raymond Roussel, Rutebeuf, Guillaume de Salluste, Paul Scheerbart, Michel Seuphor, Kurt Schwitters, Marcel Schwob, Hélène Smith, Jonathan Swift, Tabarin, Tristan Tzara, Jean-Joseph Vadé, Denis Vairasse d’Allais, Andrieu de la Vigne, François Villon et des anonymes.