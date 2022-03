Ce livre porte sur les conditions d’émergence de la psychanalyse, de sa réception et de ses conséquences. On pourra suivre à la fois le contexte politique de l’Europe, ainsi que les débats scientifiques qui ont préparé la découverte freudienne et son accueil. L’auteur retrace de façon minutieuse comment Freud s'est détaché des préjugés de son époque dans son abord de la sexualité et ce qui l’a amené à introduire des concepts fondamentaux pour la psychanalyse comme le refoulement, l’inconscient, le transfert, la pulsion.