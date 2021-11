Proustonomics, Cent ans avec Marcel Proust explore les angles morts d’À la recherche du temps perdu avec la fantaisie débridée du conteur et l’œil impitoyable de l’entomologiste. L’auteur s’intéresse tout particulièrement à l’économie du roman-fleuve et à sa postérité, proposant notamment une étude inédite des ventes de la Recherche sur un siècle, au moyen de graphiques.

Pourquoi ce livre si long entraîne-t-il une telle addiction chez ses lecteurs depuis cent ans ?

De Skopje à Reykjavik, c’est une véritable enquête sur le pouvoir des livres et de la littérature, sur la piste de l’aventure éditoriale proustienne dans plusieurs langues et même en braille, où l’on croise aussi bien le peintre Francis Bacon que Dave, Sergio Leone, Jean Zay ou Philippe Lançon. Un essai d’un genre nouveau, divertissant, unique et inclassable.



Quelques sujets abordés dans ce livre

• Les ventes de la Recherche de 1919 à 2020

• La critique proustienne et les parutions sur Proust

• Les prénoms hérités de la Recherche dans la culture populaire et la société

• La traduction de la Recherche dans des langues étrangères

• Les lecteurs de Proust dans des conditions extrêmes

• Les néologismes proustiens sous forme de glossaire



Nicolas Ragonneau est éditeur et auteur du blog de référence proustonomics.com (5000 visites mensuelles) créé en mai 2019. Il est actuellement directeur du marketing des éditions Assimil. Sur Proust, il a signé Le Proustographe (Denoël, septembre 2021), Proust, Commercy 1915 (sous le nom de Maurice Vendôme, La Pionnière, 2019). Il a également traduit Dans les pas de Marcel Proust de William Friedkin (La Pionnière, 2019).