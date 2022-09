Parution de livre

Nicolas Poirier, Exil et création de soi. Canetti, Gombrowicz, Joyce, Lessing, Mann, Nabokov et Saïd, sous la responsabilité éditoriale de Catherine Coquio, Paris, Classiques Garnier, coll. Littérature, histoire, politique, 2022.

Ce livre traite du lien entre l’exil et le processus de création de soi, plus particulièrement dans le domaine de la littérature réflexive et autobiographique, autour d’un corpus délimité par les œuvres d'Elias Canetti, Witold Gombrowicz, James Joyce, Doris Lessing, Klaus Mann, Vladimir Nabokov et Edward Saïd.

Voir la table des matières