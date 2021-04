Nicolas Malebranche

Méditations chrétiennes et métaphysiques

édition de Raffaele Carbone

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de philosophie, 2021

EAN : 9782406105268

358 pages

39 €

PRÉSENTATION

Les Méditations chrétiennes et métaphysiques se proposent d’approfondir à nouveaux frais les enjeux théoriques de la Recherche de la vérité et des Conversations chrétiennes. Leur stratégie consiste à faire parler Dieu lui-même, le Verbe éternel, qui enseigne et éclaire tous les esprits.

Table des matières