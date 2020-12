Nicolas Bareït

Agatha Christie. Le droit apprivoisé

Paris, Classiques Garnier, coll. Esprit des Lois, Esprit des Lettres, 2020

EAN : 9782406100386 — 150 p. — 22,00 €

L’œuvre d’Agatha Christie peut donner lieu à une lecture juridique, car l’auteur y déploie une véritable poétique du droit. Le procès, le couple et la mort sont les trois motifs à la fois littéraires et juridiques qui participent à la structuration de son imaginaire et lui confèrent sa singularité.

Table des matières…

Prologue

Agatha et l’animal capricieux 9

Le droit dans l’imaginaire 11

L’exemplaire affaire de Styles 16

Le théâtre procédural 21

La procédure comme théâtre 22

Le théâtre comme procédure 30

La justice dans les coulisses 38

Scènes de la vie conjugale 49

Le mariage triomphant 53

Le divorce impossible 60

Intermède

Dix petits nègres ou l’autre Décalogue 67

Le besoin de procédure 68

Le relais de la justice divine 72

La mort est un début 77

Le spectre homicide 78

L’obsession testamentaire 84

Le contrepoint Westmacott 93

Épilogue

Allingham, Berkeley, Carr… et les autres 101

Un cadavre dans la bibliothèque 102

Un, deux, trois… 106

Procès 106

Mort 109

Couple 113

Rideau 117

Corpus Christie 121

Bibliographie 131

Index des noms 143

Index des personnages 145

Index des thèmes et des notions 147