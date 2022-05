Neologica 2022, n° 16. Néologie et environnement

sous la direction de Vincent Balnat et Christophe Gérard

Paris, Classiques Garnier, coll. Neologica, 2022

Neologica, revue internationale de néologie dirigée par Vincent Balnat et Christophe Gérard, vise à combler une lacune dans le domaine des sciences du langage qui ne s'intéressent qu'épisodiquement ou indirectement à ce phénomène fondamental dans toutes les langues qu'est la néologie. L'étude des néologismes est vaste et doit être conduite sous de multiples angles d'attaque, qui fourniront autant de thèmes pour les numéros à venir. Chaque numéro comprend en effet une partie thématique et une partie varia ainsi que des rubriques comme la bibliographie de la néologie, des comptes rendus, etc.

