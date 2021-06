Nelly Labère

Gastrono(r)mie. Naissance de la littérature gastronomique

Comment remonter aux sources de la littérature gastronomique ? Qu’est-ce qu’une littérature gastronomique ? En s’intéressant aux premières recettes de cuisine, prescriptions de table et fictions alimentaires, Nelly Labère explore la naissance d’un genre : la littérature gastronomique. En croisant les approches historiques, littéraires, sociologiques et comparatistes, cet essai entend rendre compte de ce qui constitue une identité française au-delà des siècles et qui prend source au Moyen Âge. À la plume et aux fourneaux, ces auteurs gastronomes expérimentent de nouvelles façons d’écrire et revendiquent le plaisir des mets et des mots.

Nelly Labère est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Bordeaux Montaigne et membre de l’Institut Universitaire de France. Ses travaux portent sur les formes du discours au Moyen Âge. Elle est l’auteur, aux éditions Honoré Champion, de Défricher le jeune plant. Étude du genre de la nouvelle au Moyen Âge (2006) et a dirigé le collectif Obscène Moyen Âge ? (2015).