Les 6 et 7 mai prochains aura lieu le second Colloque d'Études Nietzschéennes, organisé par le Cercle d'Études Nietzschéennes,

à l'École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, en salle Dussane, retransmis en direct sur le site du CEN : cen-info.com



Pour vous inscrire et pour toute information, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : etudesnietzscheennes@gmail.com





Le Cercle d’Études Nietzschéennes (CEN) regroupe des doctorant·es et des chercheur·ses qui travaillent sur la pensée de Friedrich Nietzsche. Fondé en 2021, il est à l’initiative d’un Colloque d’Études Nietzschéennes annuel, qui vise à réunir plusieurs spécialistes de Nietzsche pour la présentation de leurs travaux, autour de thématiques variées qui sont amenées à se croiser, à susciter des résonances d’une présentation à l’autre, favorisant ainsi une discussion féconde. Les rencontres du CEN ont notamment vocation à donner l’opportunité aux doctorant·es et aux chercheur·ses en début de carrière d’exposer les résultats de leurs travaux, quels que soient leurs axes de recherche, leurs méthodologies et leur appartenance institutionnelle.



Programme



6 MAI



Session 1 – Esthétique / 10h - 13h30



Modération : Ondine Arnould

Fabrice Grebert– Les rapports problématiques entre Nietzsche et le théâtre



Christophe Fradelizi– La figure de Palestrina dans l’esthétique musicale de Nietzsche



Antonino Sorci– Contre Aristote, pour une narratologie nietzschéenne



Session 2 – Morale et politique / 15h - 18h30



Modération : David Simonin



Clément Bertot– De la vertu antique aux vertus de l'avenir. La conception nietzschéenne des vertus, entre héritages et renouveau



Anna Bonalume– Est-il possible de penser un horizon éthique chez Nietzsche ?

Pieter De Corte– Nietzsche et le problème européen : grande politique, mouvement démocratique et idéal aristocratique





7 MAI



Session 3 – Nietzsche en dialogue / 9h - 12h30



Modération : Pierre Girier-Timsit

Thomas Lesser– L'Épicure de Nietzsche : aspects d'un dialogue philosophique



Florian Tomasi– Nietzsche, héritier d'Épicure

Nicolas Quérini– Connaissance de soi et devenir soi chez Nietzsche.