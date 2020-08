NCFS : Maurice Samuels (Yale), The Betrayal of the Duchess (Oxford, live video)

en ligne via Zoom

PRESENTATION

La Nineteenth Century French Studies Association propose une série mensuelle de discussions avec les auteurs de livres récents dans le domaine de littérature/histoire/culture dix-neuviémiste. Veuillez consultez le programme complet ici: https://ncfs-assn.byu.edu/ncfs-in-captivity/

Dans la première séance, Maurice Samuels (Yale) discutera de son nouveau livre The Betrayal of the Duchess avec Andre Counter (Oxford) via Zoom.

20 août 18h (heure de Paris)

L'inscription est gratuite mais obligatoire.