Nathalie Koble, Les Suites du Merlin en prose : des romans de lecteurs. Donner suite

Essais sur le Moyen Âge N° 76. 2020. 552 p., broché, ill., 15 x 22 cm.

ISBN 978-2-7453-5490-7.

CHF 65 ht / 60 € ttc

Contemporains des cathédrales gothiques, les romans arthuriens en prose sont des fictions labyrinthiques. Cycliques, ils se déploient en prenant modèle sur le vivant (forêts, branches, entrelacs), transformant romanciers et copistes en jardiniers d’écriture. Ce livre étudie les procédés de « manuscriture » des ateliers romanesques, à partir du corpus des Suites du Merlin en prose : dernière branche rapportée au sein du Lancelot-Graal, la Suite dite « Vulgate » du Merlin contrecarre en effet toute tentative de clôture. Elle paraît elle-même plurielle ; dans la tradition manuscrite, elle est concurrencée par d’autres alternatives, qui proposent plusieurs mondes arthuriens possibles. Ces Suites sont placées sous la figure tutélaire de Merlin, le prophète « rassembleur de temps », personnage d’écrivain voué à disparaître. Leurs liens de parentés poétiques et textuels révèlent des usages romanesques - un art, médiéval, de donner suite et de multiplier les mondes dans la mémoire des lecteurs, au Moyen Âge et aujourd’hui.

Nathalie Koble est maîtresse de conférences à l’École normale supérieure (Paris) et à l’École polytechnique (Palaiseau), où elle enseigne la littérature du Moyen Âge, la langue française et les pratiques d’écriture créative. Ses recherches sont consacrées à la tradition manuscrite et la conscience formelle des textes médiévaux (poésie et récits), à leur mémoire inventive, ainsi qu’à la traduction et à la pratique de la poésie. Chez Honoré Champion, elle dirige, avec Mireille Séguy, la collection « Mémoire du Moyen Âge ».

Arthurian cycles develop in an organic way, like forests or the branches of a tree. This essay examines a corpus of texts from the sequel to the Prose Merlin, also known as the Vulgate Cycle. It studies the various ‘manuscripture’ processes used by novelists to perpetuate and multiply the Arthurian universe.

La Table des matières est disponible sur le site sur la page présentant l’ouvrage ou ci contre en pièce jointe