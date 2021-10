Cet ouvrage invite à une redécouverte des grandes correspondances européennes, d'Épicure à François Cheng, d'Ovide à Montesquieu. On y lira comment, au cours des siècles, la lettre éclaire et construit l'Europe des Arts et des Idées.

Loin d'être académique, cette lecture nous fera découvrir des portraits inattendus, des analyses inédites de grands textes fondamentaux.

La lettre est un objet fantasmatique, équivoque, à l'écriture allant parfois jusqu'au délire, qui nous fait plonger, en intrus, au coeur de l'intime. C'est un « entre-deux », autant dans la relation complexe unissant scripteur et destinataire, qu'entre le réel et la fiction.



« Nous avons tous, au moins une fois, reçu une lettre qui nous semblait arriver d'un univers imaginaire, et qui, bien au contraire, existait réellement dans l'esprit de celui qui l'avait écrite (...). Les gens sont lointains quand ils sont à côté de nous, on peut imaginer ce qu'il en est quand ils sont vraiment au loin ».



Antonio Tabucchi, (Il se fait tard, de plus en plus tard).

Les auteurs

Nathalie Fagot, agrégée de Lettres Modernes, est enseignante au lycée Henri Poincaré et à Sciences Po Nancy. Elle est l’auteur de critiques littéraires et de nouvelles.

Marie-Claire Grassi, est professeur honoraire à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Ses travaux portent sur l’écriture intime et sur les rapports entre théorie et pratiques épistolaires. Elle est l’auteur, entre autres, de Lire l’épistolaire (Dunod).

Sommaire



1. Érasme. Une insolente plume humaniste



2. W. Goethe, Les souffrances du jeune Werther : une métaphysique de l’amour



3. R.M.Rilke. Une écriture corps et âme



4. Franz Kafka. Sous le signe du père



5. Les leçons du monde antique : Épicure et Sénèque



6. Lettres de lord Chesterfield à son fils : un modèle d’éducation européenne



7. Dire l’amitié. René Char, Albert Camus - André Gide, Paul Valéry



8. Ramon Gomez de la Serna. Les mille feux de la lettre baroque



9. Fernando Pessoa, Antonio Tabucchi : un intranquille éclatement du moi



10. La lettre-poème. Guillaume Apollinaire, Paul Valéry



11. Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud : poètes damnés ou condamnés ?



12. La lettre-portrait. Jean-Paul Sartre, un autre regard



13.Les Lettres portugaises, aux origines de la lettre d’amour



14. Deux femmes dans le Grand Siècle : Mme de Sévigné, Mme de Lafayette



15. La lettre : une écriture de l’instant. Alexandra David-Néel, Karen Blixen



16.Vincent Van Gogh. De l’écriture à la peinture



17. François Cheng. De l’Orient à l’Occident. Histoire d’une âme



18. Lettres persanes aujourd’hui. Dialogue entre Montesquieu et Chahdortt Djavann



Bibliographie