Nadia Fartas, Simplicité et diversité. Mutations du sensible dans la modernité : Flaubert, Baudelaire, Monet

Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, collection "Sémaphores", 2021

452 p.

EAN 9791030004731

Prix 34EUR.



4ème de couverture

La modernité est indissociable du changement. Elle implique de nouvelles relations sociales, politiques et culturelles entre le singulier et l’universel, une complexité dont la littérature du XIXe siècle a pu témoigner. Toutefois, le divers inhérent à la modernité ne serait-il analysable que sous l’angle du complexe, qui implique la difficulté ? Des auteurs fondateurs de la modernité littéraire et artistique ont quant à eux privilégié une autre manière de considérer le réel. Les œuvres de Flaubert et de Monet, les écrits sur l’art de Baudelaire valorisent nuances, variations ou combinaisons, tandis que se diffusent traités et théories sur la couleur, le mélange optique et les nuances chromatiques. Mais l’originalité de cette esthétique réside dans l’alliance entre ces notions et la simplicité, qu’elle soit d’ordre stylistique, moral ou artistique. C’est que la simplicité, qui dénote sincérité et absence d’affectation, sied à l’art de la surface et de l’instantané élaboré dans la modernité esthétique. L’association du simple au divers est à même de séduire des auteurs qui, rétifs à nombre de conformismes, refusent l’esthétisation de la vie moderne, autrement dit son idéalisation, tout en visant des formes de beauté. En découle la mise au jour de nouages inédits entre poétique, esthétique et politique.