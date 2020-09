Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre

Introduction de Louis Jouvet

Ides et Calendes, 2020

*

178 p.

19 EUR

ISBN: 978-2-8258-0262-5

*

Présentation :

« Ce manuel explique à la fois le théâtral et le dramatique. Il contient les rudiments les plus simples et, en même temps, les plus savants pour préparer les simulacres nécessaires à la cérémonie dramatique et à la fabrication des ombres et des fantômes de la scène. « Pour l’homme de métier, il enseigne ce qu’il doit connaître d’abord au théâtre avant d’autres préoccupations : la pratique de la sincérité et les lois physiques du simulacre, les tours de main et d’esprit qu’il faut acquérir pour changer les réalités en illusions et faire vrai l’invraisemblable. « C’est d’abord par l’étrange, le fabuleux, ou le fantastique créé par l’appareil de la scène et ses décors, que le spectateur suit docilement le poète dramatique dans cet empire inconnu du théâtre qui n’a plus rien de commun avec le monde sensible qui nous entoure. Toiles, rideaux, châssis qui montrent en mille formes diverses tout ce que Dieu créa en six jours et tout ce que l’homme a ajouté : aurores, crépuscules, nuages et arcs-en-ciel, mers et montagnes, fontaines et rivières, palais, maisons, leurs rues et leurs places, paradis et enfer : il n’est pas jusqu’aux spectres que Sabbattini n’ait « pratiqués » ou fabriqués. Hormis l’art d’écrire ou de jouer, Sabbattini sait du théâtre tout ce qu’on en peut savoir. » Extrait de la préface de Louis Jouvet

