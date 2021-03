J'adore apprendre plein de choses

Nathalie QUINTANE

Editions Hourra, 2021

J’adore apprendre plein de choses est un livre qui mêle des anecdotes, des idées, des mémoires, des critiques concernant l’éducation na- tionale. Il prend la forme davantage d’un collage que d’un poème ou un essai, un collage où les dialogues, très présents, donnent à lire un regard cru sur les milieux de l’enseignement.

Le livre commence par «Là-bas au fond, on se tait, s’il vous plaît.»

Nathalie Quintane est une poète née en 1964, qui enseigne à Digne- les-Bains et qui n’aime peu se résu- mer. Elle est l’auteure de plus d’une vingtaine de livres et participe régu- lièrement à des revues ou lectures publiques.

144 p. – 15 EUR

