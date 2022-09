Enquête sur une ténébreuse affaire du Grand Siècle

Le 15 février 1718 mourait à Lyon, au château de Pierre-Scize, le conseiller François Vedeau de Grandmont que ses confrères du Parlement avaient condamné, le 14 avril 1693, au bannissement et à la mort civile. Le roi commua sa peine en une prison perpétuelle : cruelle distinction que seul Nicolas Fouquet avait reçue avant lui.

Ainsi s’achevait une affaire des plus ténébreuses, mais aussi des plus burlesques du Grand Siècle. La Bruyère, qui en dévoile les prémices dans ses Caractères, ne pouvait se figurer comment une querelle de voisinage allait déboucher sur autant de scandales, de trahisons et de procès criminels.

Après s’être fâché avec le doyen du Parlement pour un droit de pêche dans l’Avre, le conseiller Vedeau essaie de redorer son blason en faisant entrer son fils dans l’ordre de Malte : fallait-il pour cela user de fausses preuves de noblesse ? Il ne put jamais prouver son innocence.

Enfant chéri de la fortune, heureux en mariage, père de famille comblé, homme de lettres, entrepreneur et bâtisseur, François Vedeau de Grandmont devait finir pauvre comme Job. Une fuite, deux rébellions et plusieurs procès le conduiront au fond d’une bastille lyonnaise.

Fondé sur des sources entièrement inédites, entre quête littéraire et enquête policière, ce livre nous entraîne dans les coulisses du Grand Siècle, à Paris, à Lyon, à Rouen et sur différentes scènes, du château de Saint-Lubin-des-Joncherets, entre Normandie et pays chartrain, à la prison de Pierre-Scize, au détroit de la Saône.

Presse

Au terme d'une prodigieuse enquête dans les archives judiciaires, Nicolas Buat démonte les engrenages de la machine infernale qui mène un notable à la destruction ou à l'autodestruction. Tout commence par une banale querelle de voisinage, à la campagne, autour d’un droit de pêche.

Historia - 01/09/2022

Nicolas Buat exhume les archives de la rocambolesque histoire de M. Vedeau de Grandmont.

Livres Hebdo - 01/09/2022

Tables des matières

Principaux personnages, par ordre d’apparition

Catastrophe de M. Vedeau de Grandmont. Enquête sur une ténébreuse affaire du Grand Siècle



Chapitre 1. L’étrange affaire des filets de pêche

« Marier un sac d’argent avec un autre sac d’argent » ?

Voyage au temps de la Fronde

Le filleul de Monseigneur

Entrée dans l’ordre de Malte

Symphonie pastorale – Prélude

Premier mouvement : mésaventure de Robert Adam

Deuxième mouvement :

tribulations de Guillaume Poëte

Staccato

Libérez Poëte !

Une pelote de neige

Chapitre 2. La ténébreuse affaire des preuves de Malte

Naissance de la cabale

Le temps des faussaires

Où le procureur Achille de Harlay entre en scène

Aux origines de la RPR

L’affaire de la fausse minute de Lyon



Chapitre 3. Le rebelle

Une si longue absence

La chute de Charles Hervé

Première rébellion

Seconde rébellion

Catastrophe de M. Vedeau de Grandmont

Chapitre 4. Le livre de Job

La fortune des Vedeau

La fortune des Genoud

Le testament brûlé

Les bons offices de M. du Buisson

La curée

Règlement de compte

L’actionnaire du canal

L’entrepreneur en plâtre

L’irrésistible ascension de M. Le Prévost

Chers immeubles

L’hôtel de Toscane, rue de Vaugirard

L’adjudication

Le château et seigneurie de Saint-Lubin

Vers une liquidation totale : la sentence du 29 mars 1694

Anne-Claude Genoud et ses enfants

La Fierte de Rouen

Réparations

Anne-Antoinette-Rose et ses frères

Chapitre 5. Le prisonnier

La forteresse

Ce diable de Manville

Meurtre au donjon

Vêpres lyonnaises

État des lieux

Histoire du marquis de Goësbriand

Pour que rien ne change

Les oisivetés de M. Vedeau de Grandmont

Les évadés de l’an 1715

Suite de l’histoire du marquis de Goësbriand

Le dernier des Vedeau



Bibliographie

Sources

Généalogie de la famille Vedeau

Généalogie de la famille Genoud

Index des lieux

Index des noms de personnes