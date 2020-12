Ninette Boothroyd, Muriel Détrie (éd.),

Le voyage en Chine.

Anthologie des voyageurs occidentaux du moyen âge à la chute de l'empire chinois

Robert Laffont, coll. Bouquins

Date de parution : 07/12/2020

EAN : 9782221251331 — 1536 p.

Lointaine, isolée à l’extrémité du continent eurasien, longtemps difficile d’accès et par là même mystérieuse, la Chine a de tout temps hanté l’imagination de l’Occident. Peuplée par les Anciens de monstres et de merveilles, c’est au Moyen Âge seulement qu’elle a commencé d’être connue, sous le nom de Cathay, grâce à Marco Polo qui en détailla les richesses.

Mais d’autres avant lui s’en étaient déjà allés jusqu’en Chine, et bon nombre d’hommes et de femmes s’y aventurèrent à sa suite : missionnaires, marchands, militaires, diplomates, scientifiques, journalistes ou simples touristes... Venus d’Europe, de Russie, d’Amérique, du Canada ou même d’Australie, la plupart cherchèrent à la convertir ou à la « civiliser », à l’exploiter ou à la conquérir ; mais quelques-uns tentèrent aussi d’explorer ce monde dans toute sa diversité.

Leurs récits nous entraînent du littoral aux régions les plus reculées, nous font emprunter des moyens de transport insolites, savourer les « délices » des auberges, connaître les situations les plus angoissantes ou les plus cocasses. À travers sept siècles d’histoire, qu’ils se soient trouvés séduits ou irrités, ces voyageurs ont subi la fascination d’un peuple et d’une civilisation énigmatiques et nous offrent de l’empire du Milieu une image aux multiples facettes, toujours envoûtante.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…