Natalie Barney

Nouvelles pensées de l'Amazone

Présentation de Suzette Robichon. Prélude de Félicia Viti

Collection L'Imaginaire (n° 725), Gallimard

Parution : 15-04-2021

216 p. — ISBN : 9782072942112

« Attendre, attendre en vain ton élan que déçoit

Une rivale absurde, et jalouse, me taire ...

Avoir besoin d'un être, espèce d'adultère

Contre la majesté qui règne obscure en soi.



Je ne danserai plus cette amoureuse danse

Du couple, menacé par le plus vivant deuil

Mettre sa volupté par-delà son orgueil,

Richesse ou pauvreté, l'humaine dépendance ?



La vie des amoureuses se passe moins au lit qu'à la fenêtre. »

Publiées en 1939 au Mercure de France, les Nouvelles pensées de l'Amazone révèlent tout l'esprit de Natalie Barney, poétique et incisif. Ce bréviaire où poussent des fleurs viriles reflète l'expérience hors du commun d'une femme qui cultiva mieux que personne l'art d'aimer, de vivre, et qui continue d'étonner par sa vision originale du monde.

Reine des amazones, célèbre par son salon littéraire de la rue Jacob, Barney permet une plus grande visibilité aux amours lesbiennes dans le Paris de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Il serait erroné de ne conserver que l'image de la séductrice quand la lecture de ses écrits suffit à montrer l'acuité de sa pensée.

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage:

"Natalie Barney : bréviaire de la liberté féminine", par Anne Coudreuse (en ligne le 30 mai 2021).