Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour

Dossier par Vincent Blin

Collection Folio+Lycée (n° 26), Gallimard, 2021

*

176 pages

3 EUR

ISBN : 9782072925771

*

DESCRIPTION

« Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. »

Tel pourrait être l’adage de Perdican et de Camille, les jeunes héros impétueux de la pièce. Lui vient d’être reçu docteur à Paris, elle de sortir du couvent. Ils se connaissent depuis l’enfance et le Baron, père de Perdican, ne rêve que d’une chose : les marier. Seulement voilà, nos deux amoureux se montrent trop orgueilleux pour s’avouer leurs sentiments et leur badinage, un temps charmant, prendra un tournant bien tragique…



Au fil de la pièce :

2 explications de textes

1 commentaire de texte



+ Un dossier composé de 8 chapitres :

1- Histoire littéraire : Le romantisme, tempête dans les cœurs et sous les lustres

2- Alfred de Musset et son temps

3- Présentation d’On ne badine pas avec l’amour

4- Les mots importants d’On ne badine pas avec l’amour (coeur ; badiner ; hélas ; espérer / désespoir)

5- La grammaire

6- Groupement de textes : « Je t’aime, moi non plus »

Molière, Tartuffe ou l’imposteur

Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard

Victor Hugo, Hernani

Paul Claudel, Partage de Midi (1&resup; version)

7- Prolongements artistiques et culturels

8- Exercices d’appropriation.

Voir le site de l'éditeur...