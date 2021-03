Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles retrouvées

Marcel Proust

Avec huit pages manuscrites en facsimilé

Édition de Luc Fraisse

Collection Folio classique (n° 6932), Gallimard, 2021

*

208 p.

7,50 EUR

ISBN : 9782072896019

*

Avant d’être le génial auteur de la Recherche, Proust écrivit des nouvelles inspirées de sa jeunesse dans les salons mondains, entre découverte du désir et amour qui fuit, frivolité et profondeur, apparence et rivalité. C’est là qu’il met à l’épreuve son style, ses images, ses intuitions. Ce sera, en 1896, Les Plaisirs et les Jours. Mais peu avant la publication du recueil, Proust choisit d’en retirer quelques nouvelles, qui restèrent secrètes durant plus d’un siècle. Était-ce parce qu’il s’y confiait, presque sans dissimulation, sur son homosexualité, vécue comme une malédiction ? Voici ces textes, fragiles, imparfaits, inaboutis, qui auraient si bien pu ne pas nous parvenir, et pour cela si émouvants. On y lit, en miniature, toutes les obsessions qui seront celles de la Recherche : l’amour malheureux, la fuite du temps, la satire sociale. En une phrase, une fulgurance, le futur Proust est déjà là. En nous faisant entrer comme jamais dans sa conscience, Proust nous ouvre son atelier de travail, son secret laboratoire, et le journal intime qu’il n’a pas écrit.



Suivi de : « Aux sources de la Recherche du temps perdu », notes de travail de Proust.

