Avec cette autobiographie fictive, vivante et documentée, Marie-Paule Farina offre, « de l’intérieur », des perspectives originales sur la vie, la pensée et l’écriture de Sade. Elle souligne notamment l’importance du théâtre, des origines de noble provençal de Sade et de ses enfermements successifs, pour la plupart illégaux, pour saisir son écriture et sa trajectoire singulière. En prenant la plume à la place de Sade, l’auteur donne un portrait particulièrement incarné d’un Sade traversant l’histoire (de la royauté à l’empire, en passant par la révolution), le peignant en ayant constamment en tête la phrase de Vauvenargues : « A quoi bon rendre malheureux ceux qu’on ne peut rendre bons. »

AUTEUR : Marie-Paule FARINA est philosophe et essayiste. Elle a écrit, sur Sade : Le Rire de Sade. Essai de sadothérapie joyeuse (Coédition Institut Charles Cros/l’Harmattan, 2019), Sade et ses femmes. Correspondance et Journal (Éd. François Bourin, 2016), Comprendre Sade (Éd. Max Milo, 2012).