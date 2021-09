Moussa Said Ahmed (éd.),

La Poésie orale chantée des Comores (1883-1982),

Coelacanthe, collection "Shikomori", 2021.

EAN13 : 9791091275859.

L'historien et traditionaliste Moussa Saïd Ahmed a regroupé dans ce livre les poèmes chantés les plus marquants de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle. Nous les connaissons presque toutes, nous pensions en avoir fait le tour. Nous les redécouvrons sous un autre angle. À commencer par les textes qu'il a retranscrits et analyser. Il dévoile également des éléments biographiques sur les auteurs. Et comme c'est un fin connaisseur de la tradition orale, il éclaircit pour les profanes le monde de la culture comorienne avant et pendant cette période. Un délice pour tous les amateurs de la beauté du shingazidja.