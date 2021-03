Montesquieu

Œuvres complètes. 20 Correspondance, III

édition de Jens Häseler, Nadezda Plavinskaia, Jean-Pierre Poussou, Philip Stewart, Caroline Verdier et Catherine Volpilhac-Auger

sous la direction de Philip Stewart et Catherine Volpilhac-Auger

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XVIIIe siècle, 2021

*

EAN : 9782406099338

624 pages

103 €

*

De 1747 à 1750, Montesquieu prépare avec minutie et prudence la publication de L’Esprit des lois ; il en savoure le triomphe et affronte les critiques, répondant par la Défense de L’Esprit des lois et luttant contre l’Index, tout en soutenant l’académie de Bordeaux contre l’intendant Tourny.

Table des matières