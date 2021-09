Molière

Théâtre complet. Tome V

édition de Charles Mazouer

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2021

EAN : 9782406111245

1078 pages

65 €

Cinquième et dernier volume du nouveau Théâtre complet de Molière, dont les textes sont établis sur les éditions originales, présentés et largement annotés. Pour les comédies-ballets, sont données les partitions. Ce volume contient Psyché, La Comtesse d’Escarbagnas, Les Fourberies de Scapin, Les Femmes savantes et Le Malade imaginaire.

Table des matières