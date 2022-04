Édition de Coline Piot

Une galère, un sac, un fourbe : tous les ingrédients sont réunis pour une comédie qui, presque 400 ans plus tard, n’a pas pris une ride. Au-delà du comique farcesque que nous connaissons si bien se cachent les mécaniques d’un genre aujourd’hui méconnu, la petite comédie, qui nous permet d’ entrevoir la place que les Fourberies ont pu prendre sur les planches parisiennes du temps de Molière. À l’autre bout de la frise chronologique, c’est encore la modernité de la pièce qui nous frappe, avec son intrigue exagérée, qui révèle ses propres ficelles et met au premier plan sa métathéâtralité.

En rétablissant la ponctuation de l’édition originale et en offrant un prisme de lecture nouveau – celui de la petite comédie –, cette édition est l’occasion de porter un regard frais sur ce classique et de le redécouvrir dans toute sa richesse, sa complexité et son humour.



Dossier

1. « Vive la fourberie, et les fourbes aussi » : éloge de la fourberie

2. Fourberie d’hier : regards sur la réception de la ruse

3. La scène du sac et le comique du travestissement langagier.

GF (n° 1643) - Théâtre