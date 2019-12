LETTRES CHOISIES

Par Hans Bots et Eugénie Bots-Estourgie

MAINTENON MADAME DE

Champion Classiques

Nombre de pages 480

Date de publication 28/03/2019

Lieu d'édition PARIS

ISBN 9782745351661

EAN13 9782745351661

Épouse secrète de Louis XIV, éducatrice de la Maison de Saint-Cyr et « Mère de l’Église de France », Mme de Maintenon (1635-1719) fut en même temps une épistolière exceptionnelle et impressionnante du Grand Siècle. Sa correspondance active compte quelque 4 500 lettres dont nous présentons ici 250 lettres et extraits de lettres. Ce choix a été établi selon deux critères : il doit permettre aux lecteurs de suivre le cours de la vie de la marquise, tandis que l’originalité de l’information et la vivacité et le piquant de son style constituent l’autre critère.

L’ensemble de ces textes est présenté en dix sections. Elles mettent en relief les étapes de sa vie et les grands thèmes qui ont toujours préoccupé Mme de Maintenon : l’éducation des Demoiselles de Saint-Cyr, les affaires de l’Église – quiétisme et jansénisme –, les affaires politico-militaires, son penchant pacifiste et ses rapports avec sa famille et ses ami(e)s intimes.

Une occasion excellente pour mieux connaître ce personnage qui ne cesse d'intriguer trois siècles après sa mort.

Hans Bots est professeur émérite de l’université de Nimègue. Il a coordonné et dirigé l’édition intégrale de la correspondance de Mme de Maintenon. Avec son épouse, il a publié les volumes I-III, VII, VIII-XI. Eugénie Bots-Estourgie est ancien proviseur de lycée et coéditeur des volumes mentionnés ci-dessus.

Voir sur Fabula la Table des matières…

Voir le site de l'éditeur…