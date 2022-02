Traduction de l’anglais et préface d'Olivier Apert

Postface de Liliane Giraudon

FEMMES si vous souhaitez vous accomplir — vous êtes à la veille d’un soulèvement psychologique dévastateur — toutes vos illusions domestiques doivent être démasquées — les mensonges des siècles sont à congédier — Êtes-vous préparées à cet ARRACHEMENT — ?



Cessez de placer votre confiance dans la législation économique, les croisades contre le vice & l’éducation égalitaire — vous glosez à côté de la RÉALITÉ. Des carrières libérales et commerciales s’ouvrent à vous — EST-CE LÀ TOUT CE QUE VOUS VOULEZ ?

Mina Loy (1882-1966) : immense poète, figure irrésistible des avant-gardes italienne, française et américaine (de Marinetti à Duchamp, de Djuna Barnes à Arthur Cravan qu’elle épousera), avant-gardes qu’elle traverse et survole de son intelligence ironique. Entre 1914 et 1919, elle déploie dans ces manifestes écrits au scalpel une pensée radicalement utopiste et subversive.