Jules Michelet

La Sorcière

Delphine Mercuzot (Préface)

Pockett, coll. Agora

Date de parution : 26/11/2020

« Beauté crépusculaire et torturée, la Sorcière de Michelet ne ressemble pas au portrait que dressent les études modernes des procès en sorcellerie: une paysanne paniquée, dénoncée par ses voisins, ne comprenant pas le juge qui la questionne. Au fil des pages, la femme qui se dresse avec fierté affirme sa toute-puissance magique, porte sa malédiction comme un sacerdoce, passe de la marginalité à la majesté, à l’instar de Médée, mère infanticide porteuse d’une noire lumière. »



La stimulante préface et la riche édition inédite qu’en propose ici Delphine Mercuzot éclairent d’un nouveau jour ce texte majeur et permettent de mieux comprendre pourquoi «[p]lus d’un l’a trouvée belle, plus d’un vendrait sa part du paradis pour oser approcher... »

